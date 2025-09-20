Visite libre ou audio-guidée de l’église Saint-Pierre de Charenton-le-Pont Église Saint-Pierre Charenton-le-Pont

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite de l’église Saint-Pierre de Charenton de manière libre ou audio-guidée. Dépliant de visite disponible à l’entrée de l’église. Possibilité de scanner un QR code pour effectuer la visite avec un téléphone portable.

Église Saint-Pierre Place de l’Église 94220 Charenton-le-Pont Charenton-le-Pont 94220 Val-de-Marne Île-de-France 01 45 13 00 20 https://paroisse-charenton.org/ L’église Saint-Pierre de Charenton a été construite entre 1857 et 1859 en remplacement de l’ancienne église du quartier de Conflans. Elle possède la particularité d’avoir inscrit sur sa façade les mentions « Liberté, égalité, fraternité » et « Propriété communale » qui ont été gravées par le Conseil municipal le 18 septembre 1882 en réplique à l’obstination du clergé et des fidèles, persévérant dans les coutumes de leurs pères. Accès par le métro 8 et les bus 111 et 180, arrêt Charenton-Ecoles.

Visite libre

Christelle Gross