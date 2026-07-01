Visite libre ou commentée, Chapelle Notre-Dame-de-Pitié, Maxey-sur-Meuse

Informations pratiques

Visite libre ou commentée 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame-de-Pitié Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Chapelle Notre Dame de Pitié ou chapelle de Beauregard

Venez découvrir cette charmante chapelle qui domine la vallée de la Meuse offrant un point de vue magnifique.

Cet édifice renferme une Piéta en pierre sculptée au XVème siècle.

Propriété de la commune depuis 1999, elle a été complétement rénovée en 2007, à l’identique des travaux effectués 120 ans plus tôt.

Chapelle Notre-Dame-de-Pitié 88630 Maxey-sur-Meuse Maxey-sur-Meuse 88630 Vosges Grand Est 06 83 06 79 96 C’est une chapelle, dont la première construction date du XIIIème siècle. Elle fut détruite, puis reconstruite au moins deux fois, la dernière reconstruction datant du début du XVIIIème siècle. Elle abrite une piéta en pierre datée du XVIème siècle. Elle est située sur un éperon qui domine la vallée de la Meuse et offre un panorama impressionnant. Accès possible en voiture jusqu’à quelques mètres de la porte pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer. Sinon, accès à pied par le sentier de Jeanne en traversant le verger conservatoire. Possibilité aussi de se garer à quelques centaines de mètres et de terminer à pied sur un chemin plat.

Chapelle Notre Dame de Pitié

©claire fauvet-muller