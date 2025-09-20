Visite libre ou commentée de la chapelle du prieuré Prieuré de Laverré Aslonnes

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez la chapelle du prieuré de Laverré lors des Journées européennes du patrimoine.

Profitez d’un accès gratuit pour explorer librement ce lieu chargé d’histoire.

Que vous préfériez une découverte en toute autonomie ou une visite guidée, cette ouverture exceptionnelle vous permettra de plonger au cœur du patrimoine local.

Prieuré de Laverré 15 bis route du Prieuré, 86340 Aslonnes Aslonnes 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 42 59 40 Le jardin accompagnant le prieuré de Laverré, constitué de plantes anciennes et de buis, est traité à la façon du XVIIe siècle avec la sobriété des jardins des moines. Les douves en eau et les ruisseaux contribuent au charme des lieux. La visite se poursuit dans la roseraie plantée de roses anciennes ou très rares.

© DRAC SB