Visite libre ou commentée de la chapelle Notre-Dame de Lapeyrouse Église Notre-Dame de Lapeyrouse Lafrançaise

Visite libre ou commentée de la chapelle Notre-Dame de Lapeyrouse Samedi 20 septembre, 14h30 Église Notre-Dame de Lapeyrouse Tarn-et-Garonne

Gratuit. Visite commentée de 16h limitée à 25 places, réservation obligatoire. Pour la visite libre, pas de réservation.

Découvrez la chapelle de Lapeyrouse en famille !

Profitez d’une visite libre de la chapelle de Lapeyrouse tout au long du week-end, et assistez à une visite commentée proposée par l’Office de tourisme du Pays de Lafrançaise, à 16h.

Des animations ludiques sont également proposées selon les âges :

– Jeu numérique Baludik pour découvrir la chapelle dès 12 ans,

– Rallye photos pour les 6-11 ans,

– Puzzle pour les 4-6 ans.

Une découverte du patrimoine à partager en famille !

Église Notre-Dame de Lapeyrouse Route de Lapeyrouse, 82130 Lafrançaise, France Lafrançaise 82130 Tarn-et-Garonne Occitanie Edifice de style romano-byzantin.

© Marine Minault