Visite libre ou commentée de la partie médiévale de l’abbaye ! Abbaye de Lagrasse – Centre culturel Les arts de lire Lagrasse

Visite libre ou commentée de la partie médiévale de l’abbaye ! 20 et 21 septembre Abbaye de Lagrasse – Centre culturel Les arts de lire Aude

Visite libre : 4 €

Visite commentée samedi & dimanche à 15h (min. 5 personnes / max. 25 personnes) : 7 €

L’abbaye est ouverte de 10h à 19h. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

⛪ Découvrez la partie médiévale de l’abbaye de Lagrasse et ses trésors !

Véritable joyau patrimonial de l’Aude, en plein cœur du Pays cathare, l’abbaye de Lagrasse fut fondée en 779. Coupée en deux à la Révolution française, elle se compose aujourd’hui :

d’une partie médiévale, classée Monument historique et propriété du Département de l’Aude depuis 2004,

et d’une partie privée, plus récente, occupée par une communauté religieuse.

La partie médiévale, occupée aujourd’hui par le centre culturel Les Arts de Lire, allie programmation culturelle et mise en valeur patrimoniale. Elle conserve de remarquables vestiges, dont certains datent de l’époque carolingienne, et offre une palette architecturale exceptionnelle, du VIIIᵉ au XIXᵉ siècle.

Visites guidées à 15h.

✨ À ne pas manquer : le dimanche 21, un stand de dégustation vous permettra de découvrir les produits de la marque Pays Cathare®, dans la boutique labellisée de l’abbaye.

Abbaye de Lagrasse – Centre culturel Les arts de lire 4 rive gauche, 11220 Lagrasse Lagrasse 11220 Aude Occitanie 04 68 43 15 99 https://www.abbayedelagrasse.fr/

