Visite libre ou commentée de l’église et du village Cassagnabère-Tournas Cassinhabèra e Tornàs samedi 20 septembre 2025.

Visite libre ou commentée de l’église et du village 20 – 22 septembre Cassagnabère-Tournas Nauta Garona

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-22T00:00:00 – 2025-09-22T03:29:00

️ Visite du village de Cassagnabère

Partez à la découverte de Cassagnabère, à votre rythme ou en visite commentée, et explorez son riche patrimoine :

son architecture urbaine,

la croix de Montjoie, inscrite au titre des Monuments historiques,

l’église néoclassique,

et son remarquable retable en bois doré.

Cassagnabère-Tournas 1 place de l’église, 31420 Cassagnabère-Tournas Cassinhabèra e Tornàs 31420 Nauta Garona Occitanie 0633024210 Village construit autour d’un fort, puis d’une halle, son centre habrite des maisons médievales et renaissances avec des patios , il est dominé par une imposant église néoclassique dont la construction fut des plus épiques. Vilatge bastit ath torn d’un casterar e mès tard d’un mercadau cobèrt, eth son centre qu’ei de maisons medievalas o Reneishença dambe patis e mirandas. Eth bèth cap, ua plan bèra glèisa neoclassica qu’era construccion hoc deras epicas…

© Matiu Fauré