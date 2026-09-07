Visite libre ou commentée de l’église rurale et authentique de Rollainville, Église Saint-Rémy, Rollainville

Informations pratiques

Visite libre ou commentée de l’église rurale et authentique de Rollainville 19 et 20 septembre Église Saint-Rémy Vosges

Par groupes de 10 à 15 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nichée dans le petit village verdoyant de Rollainville, l’église Saint-Remy vous ouvre exceptionnellement ses portes pour vous laisser découvrir son charme authentique du XIIe siècle. Pendant votre visite, vous pourrez observer son mobilier d’époque, mais surtout le mécanisme de son horloge, dont le remontage hebdomadaire se fait toujours manuellement.

Église Saint-Rémy Rue de l’Eglise, 88300 Rollainville, France Rollainville 88300 Rollainville Vosges Grand Est

Nichée dans le petit village verdoyant de Rollainville, l’église Saint-Remy vous ouvre exceptionnellement ses portes pour vous laisser découvrir son charme authentique du XIIe siècle. Pendant votre…

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