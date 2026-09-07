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Visite libre ou commentée de l’église rurale et authentique de Rollainville, Église Saint-Rémy, Rollainville

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Rémy · Rollainville

Visite libre ou commentée de l’église rurale et authentique de Rollainville, Église Saint-Rémy, Rollainville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Rémy
Adresse
Rue de l'Eglise, 88300 Rollainville, France
Ville
88300 Rollainville
Département
Vosges
Tarif
Par groupes de 10 à 15 personnes maximum.

Visite libre ou commentée de l’église rurale et authentique de Rollainville 19 et 20 septembre Église Saint-Rémy Vosges

Par groupes de 10 à 15 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nichée dans le petit village verdoyant de Rollainville, l’église Saint-Remy vous ouvre exceptionnellement ses portes pour vous laisser découvrir son charme authentique du XIIe siècle. Pendant votre visite, vous pourrez observer son mobilier d’époque, mais surtout le mécanisme de son horloge, dont le remontage hebdomadaire se fait toujours manuellement.

Église Saint-Rémy Rue de l’Eglise, 88300 Rollainville, France Rollainville 88300 Rollainville Vosges Grand Est
Nichée dans le petit village verdoyant de Rollainville, l’église Saint-Remy vous ouvre exceptionnellement ses portes pour vous laisser découvrir son charme authentique du XIIe siècle. Pendant votre…

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