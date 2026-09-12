Visite libre ou commentée de l’Hôtel de la Pouge Hôtel de la Pouge Le Dorat

Informations pratiques

Le Dorat

Visite libre ou commentée de l’Hôtel de la Pouge

Hôtel de la Pouge 1 Rue Saint-Michel Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’hôtel de la Pouge est un hôtel construit en 1654 à l’emplacement d’anciennes masures. L’édifice constitue un remarquable témoignage de l’architecture civile du XVIIe siècle. En 1699, Jean Philippes, neveu de Joseph et chanoine, entreprit d’importants remaniements dans la demeure. L’hôtel fut partiellement inscrit au titre des monuments historiques le 18 septembre 1992, notamment pour ses façades, ses toitures, son portail et son échauguette. Son architecture se distingue par un plan rectangulaire, des murs en moellons recouverts d’enduit et une tourelle coiffée d’un toit polygonal en bulbe. À l’intérieur, un escalier en bois aux balustres sculptés témoigne du soin apporté à l’aménagement de la demeure. Le portail occidental, orné de pilastres ioniques et de pots à feu, illustre quant à lui l’influence du style classique. .

Hôtel de la Pouge 1 Rue Saint-Michel Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 72 20

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English : Visite libre ou commentée de l’Hôtel de la Pouge

L’événement Visite libre ou commentée de l’Hôtel de la Pouge Le Dorat a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin