Visite libre ou commentée des Jardins à vivre Houplines
104 rue du Général Leclerc Houplines Nord
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Le site armentièrois de l’EPSM Lille-Métropole abrite les Jardins à vivre quatre jardins à découvrir.
Balade, découverte, flânerie,… laissez-vous guider par vos sens ! .
104 rue du Général Leclerc Houplines 59280 Nord Hauts-de-France +33 3 20 10 20 02 communication@epsm-lm.fr
