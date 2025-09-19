Visite libre ou commentée d’un fragment de la mosaïque gallo-romaine de Migennes Office de tourisme du Migennois Migennes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Au IVe siècle, un propriétaire édifie une somptueuse villa dans laquelle trône une mosaïque polychrome et géométrique de 210 m², l’une des plus vastes de la Gaule du nord.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Office de tourisme du Migennois présente non pas un, mais deux fragments restaurés de cette mosaïque.

Vous découvrirez également une vidéo des fouilles et vestiges en vitrine.

Office de tourisme du Migennois 1 place François Mitterrand, 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 80 03 70 https://www.tourisme-migennois.fr https://www.facebook.com/tourisme.migennois/ L’Office de tourisme du Migennois vous accueille dans les locaux rénovés du mythique cabaret-dancing de l’Escale. L’exposition permanente d’un fragment restauré de la mosaïque gallo-romaine de Migennes y est visible aux heures d’ouverture.

Vitrine touristique et culturelle des 8 communes qui forment son territoire, l’Office de tourisme s’ouvre également à toute sortes de cultures par le biais de sa salle d’exposition, espace Mitigana, dédiée à des expositions artistiques régionales de qualité.

Il propose également la location de chambres, de vélos, les visites guidées, la billetterie pour les concerts à l’Escale, la vente de cartes pêches, etc. Parking – Gare Laroche-Migennes.

© Daytona Goguelat