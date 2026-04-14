Visite libre ou commentée d’un jardin de grand-mère, Le jardin de pierre, Allennes-les-Marais

Visite libre ou commentée d’un jardin de grand-mère 5 – 7 juin Le jardin de pierre Nord

2 euros par personne (sauf enfant, PMR, étudiant, demandeur d’emploi) En visite commentée par groupe de 4/5 personnes (ou visite libre sans limite de nombre)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Découverte d’un espace muséal consacré au jardinage de grand mère dans un univers de jardin de curé (fleurs, légumes, chapelles d’arbres (Boomkappel des Flandres)

Le jardin de pierre 1 chemin du haut d’herrin 59251 allennes les marais Allennes-les-Marais 59251 Nord Hauts-de-France 0661217199 Jardin d’inspiration début 20° siècle, ornemental et vivrier. Le bucolique se le dispute au nourricier et la beauté des fleurs s’accompagne d’une sérénité qui rend ce moment de visite inoubliable et riche en émotions

Découverte d’un espace muséal consacré au jardinage de grand-mère dans un univers de jardin de curé (fleurs, légumes, chapelles d’arbres (Boomkappel des Flandres)

©Pierre Willefert