AGENDA · Miré
Visite libre ou commentée, Miré, Miré
samedi 19 septembre 2026 · Miré
Informations pratiques
Visite libre ou commentée 19 et 20 septembre Miré Maine-et-Loire
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Promenade à travers les jardins commentée par les propriétaires
Miré Miré Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 30 08 99 86 Manoir du XVème siècle et jardins
Représentation théâtrale Parking
Promenade à travers les jardins commentée par les propriétaires
Richard Lefer
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