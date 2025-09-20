Visite libre ou guidée de l’École militaire de Paris 75007 École militaire Paris

Visite libre ou guidée de l’École militaire de Paris 75007 École militaire Paris samedi 20 septembre 2025.

Visite libre ou guidée de l’École militaire de Paris 75007 20 et 21 septembre École militaire Paris

Accès sur présentation d’une pièce d’identité à partir de l’âge de 16 ans (carte d’identité, passeport ou nouveau permis de conduire). Visites libres ou guidées (inscriptions sur place). Possibilité de déjeuner sur place au Cercle mess.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T19:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T19:+

L’École militaire est située au cœur de Paris à l’une des extrémités du Champ-de-Mars (7e arrdt), faisant face à la Tour Eiffel.

Fondée en 1751 sous le règne de Louis XV, elle a vu passer entre ses murs Napoléon Ier qui y fut même élève, la reine Victoria, Napoléon III, les maréchaux Foch et Joffre, le général De Gaulle ou bien encore le pape Jean-Paul II. Elle a été classée monument historique en 1990.

Plus de 270 ans après sa création, l’École militaire poursuit sa mission : l’enseignement militaire supérieur des officiers.

À découvrir notamment : la chapelle Saint-Louis, la rotonde Gabriel, la bilbiothèque patrimoniale (rouverte au public cette année). Le salon des maréchaux sera aussi ouvert avant d’entrer dans une phase d’importants travaux l’année prochaine, ne le ratez pas !

Possibilité de déjeuner sur place au Cercle mess. Découvrir les menus en cliquant sur ce lien…

Possibilité de se préinscrire en ligne pour bénéficier d’un accès plus rapide à l’entrée de l’École militaire en cliquant sur ce lien…

École militaire 1 place Joffre 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Restauration – Google Drive », « provider_name »: « Google Drive », « version »: « 1.0 », « url »: « https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1-4AyWULcKkxuD3NtuqwnpjojuKzipKvU », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}}, « link »: « https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1-4AyWULcKkxuD3NtuqwnpjojuKzipKvU »}, {« link »: « https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/journeeeuropeennesdupatrimoine2025alecolemilitaire »}] Louis XV, à l’instigation des frères Paris et de Mme de Pompadour, jeta son dévolu sur la plaine de Grenelle ancienne garenne, qui relevait pour partie de l’abbaye Sainte-Geneviève et pour partie de l’Hôtel des Invalides afin de créer une école militaire. Ange-Jacques Gabriel fut choisi pour concevoir et assurer la réalisation des bâtiments. En 1773, l’œuvre était accomplie. La cour royale est encadrée de portiques à colonnes doriques au rez-de-chaussée et ioniques à l’étage. Le corps central ou château la domine sans ostentation, orné de colonnes corinthiennes colossales et surmonté d’un dôme quadrangulaire. En 1780, l’architecte Gabriel étant âgé de 82 ans, on lui adjoint l’architecte Boullée, puis l’architecte Théodore Brongniart qui achève les travaux et termine en particulier les pavillons latéraux du château. En 1787, l’École fut définitivement fermée. Ses locaux furent affectés à l’Hôtel-Dieu. La Révolution y établit tout d’abord un dépôt de farine et des moulins à bras, ce qui lui valut d’être envahie, en août 1792, par la foule. Puis le Comité de Salut Public en fit une caserne, destination qu’elle a gardé aujourd’hui. Le Second Empire y a édifié deux pavillons affectés à l’Artillerie et à la Cavalerie. Metro ligne 8 École militaire / Bus 82, 92, 80, 28, 87.

Fondée en 1751 sous Louis XV, l’École militaire (7e arrdt) a vu passer dans ses murs Napoléon Ier, la reine Victoria, Napoléon III, le général De Gaulle, Jean-Paul II… Un lieu chargé d’histoire.

© GSC IDF/Pôle PEM