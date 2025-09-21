Visite libre ou guidée du Fort de Saint Priest Fort de Saint-Priest Saint-Priest

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite guidée par les bénévoles de l’association patrimoniale de Saint Priest. La San-Priode vous propose 2 visites guidées à 10h ou 14h.

Si vous le souhaitez ce jour là le fort peut aussi se visiter librement de 10h à17h.

Vous y découvrerez les fossés, le chemin de ronde ainsi que la maquette du fort et une réplique du canon de 120mm servant à l’époque à la défense de Lyon.

Fort de Saint-Priest Rue du Grisard, 69800 Saint-Priest, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Le fort de St-Priest, ouvrage Serré de Rivière construit entre 1886 et 1895, constitue un maillon du système de défense de Lyon à la fin du XIXe siècle après la guerre de 1870. Commencé en maçonnerie traditionnelle, la suite de la construction c'est poursuivi en béton après constat des dégâts provoqués suite à l'invention de l'obus torpille. C'est aujourd'hui le seul fort en béton de la région qui garde son aspect primitif bien qu'il ait subit quelques dommages à la fin du 2e conflit mondial par l'occupant allemand en déroute. 2 expositions sont proposées au public:

– rappel historique sur les forts autour de Lyon, construction et histoire de celui de St-Priest (nombreuses photos) maquette du bâtiment, petite salle d’armes, couloir d’assainissement du magasin à poudre

En extérieur, le visiteur appréciera la qualité de la grille de défense entièrement restaurée et unique en France, les coffres de contre-escarpe également très rares, les abris sous talus et la réplique à l’échelle 1 d’ un canon De-Bange de 120 identique à ceux utilisés dans les forts après 1850 ainsi que le chemin de ronde. Tram T2 terminus, Bus C25 arrêt Centre Sportif, puis suivre flèchage

©La San-Priode