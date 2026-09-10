Visite libre ou guidée interactive de l’église Saint-Geoffroy de Rivery, Eglise Saint-Geoffroy de Rivery, Rivery

Informations pratiques

Visite libre ou guidée interactive de l’église Saint-Geoffroy de Rivery Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Saint-Geoffroy de Rivery Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite interactive de l’église de Rivery « Découvrons l’église Saint-Geoffroy de Rivery », le dimanche 20 septembre après-midi, à travers un livret de photographies servant de support à une visite conçue dans l’esprit d’une « chasse aux trésors ». Découverte d’une église moderne et surprenante.

Eglise Saint-Geoffroy de Rivery Rue Thuillier Delambre, 80136 Rivery Rivery 80136 Somme Hauts-de-France

Visite interactive de l’église de Rivery, le dimanche 20 septembre après-midi, à travers un livret de photographies servant de support à une visite conçue dans l’esprit d’une « chasse aux trésors ».

© Eglise de Rivery