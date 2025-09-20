Visite libre : parcours de visite des vitraux de l’église Église Saint-Godard Rouen

Visite libre : parcours de visite des vitraux de l’église Église Saint-Godard Rouen samedi 20 septembre 2025.

Visite libre : parcours de visite des vitraux de l’église 20 et 21 septembre Église Saint-Godard Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T20:+

Fin : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T20:+

Ouverture de l’église St Godard, et parcours de visite des vitraux sous forme de fiches à disposition. Possibilité de se renseigner au bénévole, auteur du guide de visite. Histoire de Gargouille, le dragon légendaire de Rouen et de St Romain le saint patron de Rouen. Vitraux des 16ème et 19ème siècles

Église Saint-Godard Place Saint Godard, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

Ouverture de l’église St Godard, et parcours de visite des vitraux sous forme de fiches à disposition. Possibilité de se renseigner au bénévole, auteur du guide de visite. Histoire de Gargouille, le…

Photo de E. Vespier. Vitrail de l’église classée St Godard, Mairie de Rouen.