Visite libre Parfum d’Asie, un jardin extraordinaire Magnac-sur-Touvre

Visite libre Parfum d’Asie, un jardin extraordinaire

33 rue Jules Verne Magnac-sur-Touvre Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-01

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-04-01 2026-10-01

Ce jardin enchanté aux 1 200 espèces courant sur 1 hectare est façonné depuis 2014 par un ancien architecte paysagiste passionné.



Visite libre réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme. Prévoir 2 heures pour la visite du Jardin.

33 rue Jules Verne Magnac-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

English :

This enchanted garden with 1,200 species spread over 1 hectare has been shaped since 2014 by a passionate former landscape architect.



Self-guided tour: reservations required at the tourist office. Allow 2 hours for the visit.

