AGENDA · Saint-Germain-de-Martigny
Visite libre : patrimoine coloré, Eglise Saint-Germain, Saint-Germain-de-Martigny
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Germain · Saint-Germain-de-Martigny
Informations pratiques
Visite libre : patrimoine coloré Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise Saint-Germain Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrir ou redécouvrir les décors colorés de l’église à partir d’un « nuancier »
Eglise Saint-Germain 61560 Saint-Germain-de-Martigny Saint-Germain-de-Martigny 61560 Orne Normandie 0601452418 Église au sein du Perche ornais, entièrement décorée en 1866
Découvrir ou redécouvrir les décors colorés de l’église à partir d’un « nuancier »
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