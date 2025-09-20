Visite libre Pavillon Anne de Bretagne Blois

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le pavillon Anne de Bretagne qui date du XVIe siècle et à été restauré au XIXe siècle avait pour fonction de ponctuer le parcours du promeneur ou marquer un point de vue pittoresque.

L’architecture du pavillon présente un plan en forme d’octogone, cantonné de quatre pavillons d’angle carré. Un escalier à vis est situé dans l’un d’eux. Le pavillon abrite l’oratoire. Le décor présente un répertoire champêtre, rappelant l’environnement originel du pavillon. Un élément italianisant fut produit lors de la restauration du XIXe siècle, au-dessus de l’entrée : un médaillon de terre cuite à profil d’empereur romain. L’ornementation de l’édifice présente un motif de corde qui rappelle l’ordre de la cordelière d’Anne de Bretagne. Louis XII est venu écouter la messe 39 fois dans la chapelle du pavillon, contre 28 à la chapelle Saint-Calais du château royal.

Pavillon Anne de Bretagne 3 avenue Jean-Laigret, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 Au cœur des anciens jardins du château, ce petit édifice de plaisance, en briques et pierres de plan centré, daté du XVIe siècle, abrite un oratoire très apprécié par la famille royale. Centre-ville de Blois, à proximité du château

Pavillon Anne de Bretagne (c) Ville de Blois