Visite libre : plongez dans l’univers du parachutisme militaire !, Musée mémorial des parachutistes, Lons

Informations pratiques

Visite libre : plongez dans l’univers du parachutisme militaire ! 19 et 20 septembre Musée mémorial des parachutistes Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée des Parachutistes propose un riche programme d’animations : visite libre des collections, simulation d’un saut en parachute depuis un aéronef, expérience en réalité virtuelle, reconstitution historique, parcours de jeux pour les familles et exposition temporaire.

Profitez également d’une bourse aux livres, qui réunira un vaste choix d’ouvrages à petits prix.

Un espace de restauration sera disponible sur place.

Musée mémorial des parachutistes Chemin d’Astra, 64140 Lons Lons 64140 Pau Nord Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 40 49 19 http://www.museedesparachutistes.com https://www.facebook.com/MuseeDesParachutistes/ Le musée retrace l’histoire des parachutistes français depuis leur création à nos jours, les parachutistes ayant été engagés dans tous les conflits depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le musée des parachutistes est à la fois un musée de tradition de l’Armée de terre et un ensemble national représentatif du passé comme du présent des troupes aéroportées françaises. Dépositaire de l’identité de ces troupes, il a pour mission de faire connaître leur histoire, leurs traditions, leur esprit et leur actualité. À l’entrée de l’école des troupes aéroportées (ETAP), au Nord de la ville de Pau.

Le musée des parachutistes propose un riche programme d’animations : visite libre de ses collections, simulation d’un saut en parachute depuis un aéronef, réalité virtuelle, reconstitution parcours …

© Musée des parachutistes