Visite libre Porte Royale Loches

Visite libre Porte Royale Loches samedi 20 septembre 2025.

Visite libre 20 et 21 septembre Porte Royale Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:45:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T17:45:00

Visite libre de la terrasse d’artillerie avec panorama. (Accès par le jardin du Musée Lansyer)

RDV : 1 rue Lansyer

Gratuit / Tel : 09 63 52 52 52

Porte Royale Place Christofle, 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire La Porte Royale est l’ancienne porte d’accès à la citadelle fortifiée. Construite au XIIIe siècle, elle fut renforcée au XVe siècle par la construction d’un pont-levis et d’une terrasse à canon. Elle constitue encore aujourd’hui l’unique accès à la partie haute de la ville. La Porte royale fait l’objet d’un vaste chantier de restauration depuis 2014.

Visite libre de la Terrasse de la Porte Royale

Léonard De Serres – Ville de Loches