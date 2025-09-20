Visite libre Porte Royale Loches
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:45:00
Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T17:45:00
Visite libre de la terrasse d’artillerie avec panorama. (Accès par le jardin du Musée Lansyer)
RDV : 1 rue Lansyer
Gratuit / Tel : 09 63 52 52 52
Porte Royale Place Christofle, 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire La Porte Royale est l’ancienne porte d’accès à la citadelle fortifiée. Construite au XIIIe siècle, elle fut renforcée au XVe siècle par la construction d’un pont-levis et d’une terrasse à canon. Elle constitue encore aujourd’hui l’unique accès à la partie haute de la ville. La Porte royale fait l’objet d’un vaste chantier de restauration depuis 2014.
Léonard De Serres – Ville de Loches