Visite libre pour la réouverture du Château de Castries, Château de Castries, Castries

Informations pratiques

Visite libre pour la réouverture du Château de Castries 19 et 20 septembre Château de Castries Hérault

Tarif unique 10€ – gratuit pour les -4ans – Tarif combiné : JEP + soirée musicale ECLIPSE 19 septembre :45 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Castries réouvre ses portes au public.

Visible à des kilomètres à la ronde, le Château de Castries domine la plaine languedocienne et veille sur le village depuis plus de quatre siècles. La pierre dorée et lumineuse du château de Castries, affirme sa silhouette au cœur du paysage. Depuis ses terrasses, le regard embrasse les collines et les villages alentour. Mais depuis l’extérieur, rien ne laisse deviner les jardins, les fontaines et les perspectives qui se cachent derrière ses murs.

Une fois le portail franchi et la cour atteinte, le visiteur pénètre dans un autre univers. L’architecture s’impose, les volumes se dévoilent…

À l’intérieur commence le parcours du Château de Lumières. Les salles et les salons accueillent une série d’œuvres lumineuses imaginées pour tous : petits et grands rêveurs. Les installations dialoguent avec l’architecture, révèlent les volumes et métamorphosent les espaces en paysages de lumière, faisant revivre les fresques et parler les tableaux.

Après plusieurs années de fermeture, venez découvrir le nouveau parcours de visite du Château de Lumières !

Château de Castries Avenue de la Gare, 34160 Castries, France Castries 34160 Hérault Occitanie https://chateau-castries.com https://www.facebook.com/p/Ch%C3%A2teau-de-Castries-61578190976164/;https://www.instagram.com/chateaucastries;https://www.linkedin.com/company/ch%C3%A2teau-de-castries/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.chateau-castries.com/fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateau-castries.com »}] Visible à des kilomètres à la ronde, le Château de Castries domine la plaine languedocienne et veille sur le village depuis plus de quatre siècles. La pierre dorée et lumineuse du château de Castries affirme sa silhouette au cœur du paysage. Mais depuis l’extérieur, rien ne laisse deviner les jardins, les fontaines et les perspectives qui se cachent derrière ses murs. Une fois le portail franchi et la cour atteinte, le visiteur pénètre dans un autre univers. L’architecture s’impose, les volumes se dévoilent…

À l’intérieur commence le parcours du Château de Lumières. Les salles et les salons accueillent une série d’œuvres lumineuses imaginées pour tous : petits et grands rêveurs. Les installations dialoguent avec l’architecture, révèlent les volumes et métamorphosent les espaces en paysages de lumière, faisant revivre les fresques et parler les tableaux. Autoroute : A9 sortie 28 Vendargues. Parking gratuit est disponible à l’Espace Gare (50 avenue de la Gare).

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Castries réouvre ses portes au public.

©SophieTalarmin