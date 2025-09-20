Visite libre Préfecture de Loir-et-Cher Blois

Grand bâtiment de plan rectangulaire avec jardin à l’avant et parc arboré à l’arrière. La façade principale s’organise autour d’un avant-corps central, à double portique dorique et ionique couronné d’un fronton. Ce bâtiment néoclassique caractérise la sobriété de l’architecture publique des années 1830.

L’hôtel de la préfecture recèle un très bel ensemble de mobilier du XIXe siècle (d’époque Charles X) dont un salon et un billard conçus pour cette maison par l’ébéniste Bellangé, fournisseur de la couronne.

Quelques beaux meubles d’époque du XVIIIe siècle de provenance parfois prestigieuse adoucissent les lignes sobres de ces pièces un peu austères, aux boiseries caractéristiques des années 1830.

Répondant à sa vocation, cette maison est le lieu d’accueil par le préfet de nombreuses personnalités et de plusieurs centaines de personnes, venant de tous les milieux sociaux et professionnels, invités chaque année à participer à l’une des nombreuses cérémonies organisées.

© Préfecture de Loir-et-Cher