Visite libre Résidence Les Jardins d’Arcadie Charleville-Mézières

Visite libre Samedi 18 octobre, 10h00 Résidence Les Jardins d’Arcadie Ardennes

Profitez d’une visite libre pour découvrir les espaces transformés de l’ancienne école d’institutrices : une promenade à travers un lieu chargé d’histoire, à explorer à votre rythme.

Résidence Les Jardins d’Arcadie 16 rue Jules Riché, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 0362260735 Nichée sur l’ancien bastion de Montferrat, l’école normale de jeune filles de Charleville ouvre ses portes en 1843, on y forme de nombreuses générations d’institutrices ardennaises.

30 ans après sa fermeture et une longue période d’abandon, le site datant de 1884 est aujourd’hui réhabilité.

