Visite libre : sauvegarde du patrimoine ferroviaire de la vallée du Noireau, Gare de Pont Erambourg, Saint-Pierre-du-Regard

Visite libre : sauvegarde du patrimoine ferroviaire de la vallée du Noireau 19 et 20 septembre Gare de Pont Erambourg Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez rencontrer les bénévoles qui participent à la sauvegarde du patrimoine ferroviaire de la région Normandie et plus particulièrement de la vallée du Noireau !

Gare de Pont Erambourg 10 rue de la gare, 61790 Saint-Pierre-du-Regard Saint-Pierre-du-Regard 61790 Orne Normandie 02 31 69 39 30 http://rails-suissenormande.fr Site d’une ancienne gare ferroviaire marchandises de la ligne Caen Flers Laval. Locomotives diesel, locomotive à vapeur 030TU13, voitures postales et voyageurs 3éme classe, wagons marchandises, autorail X 4691, voie ferrée inaugurée en 1873 Exposition de cartes postales sur l’histoire de la ligne et sur l’histoire industrielle des vallées de la Vère et du Noireau F5

Venez rencontrer les bénévoles qui participent à la sauvegarde du patrimoine ferroviaire de la région Normandie et plus particulièrement de la vallée du Noireau !

©ACF