Visite libre : Un fournil en cours de restauration Au Fournil des Morins Thérouanne

Visite libre : Un fournil en cours de restauration Samedi 20 septembre, 14h30 Au Fournil des Morins Pas-de-Calais

Proposé par l’Association Au Fournil des Morins

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Des micro-visites sont proposées tout au long de l’après-midi afin de vous présenter le projet de restauration d’un fournil de 1817.

Au Fournil des Morins 2 rue de Delettes, à Thérouanne Thérouanne 62129 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Sébastien Ansel