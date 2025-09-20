Visite libre – Un jardin en ville Un Jardin en Ville – Gouarec Gouarec

Visite libre – Un jardin en ville 20 et 21 septembre Un Jardin en Ville – Gouarec Côtes-d’Armor

6€/personne ; gratuit/-13 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Des éléments structurants, murs, terrasses, miroirs d’eau, ifs et charmilles, partagent l’espace en jardins à thème, d’inspiration anglaise. De la couleur, un brin d’humour et des trouvailles font de ce lieu, un jardin enchanteur.

Un Jardin en Ville – Gouarec 16 rue au Lin, 22570 Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d'Armor Bretagne 0621231638 http://www.jardinenville-gouarec.fr La particularité de ce jardin, c'est sa situation en milieu urbain, au cœur d'un petit bourg historique. Il a été dessiné pour mettre en valeur le paysage urbain qui l'entoure, ainsi que le canal Nantes à Brest, bordant la propriété.

Venez visiter en cette fin d’été, le jardin remarquable de Gouarec.

Marilyn Le Moign