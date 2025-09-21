Visite libre « Un village, deux églises » Église Saint-Lautier Montlaur

Visite libre « Un village, deux églises » Dimanche 21 septembre, 10h00 Église Saint-Lautier Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

L’église Saint-Lautier à Montlaur, qui date de la fin XVIe siècle ouvre ses portes, toute la journée, à la visite et accueille une exposition sur la Résistance en Lauragais (jusqu’au 25/09).

Apéritif d’inauguration à 12h.

De 10h à 12h et de 14h à 16h : Visite libre de l’église Notre-Dame de Maravals, qui date du XVIe siècle. Visite guidée de cette église par un habitant passionné à 10h30.

Découvrez le patrimoine architectural de Montlaur église patrimoine

