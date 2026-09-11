Visite libre : venez découvrir la lohobiague-Enea dite Maison Louis XIV !, Lohobiague Enea – Maison Louis XIV, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Visite libre : venez découvrir la lohobiague-Enea dite Maison Louis XIV ! 19 et 20 septembre Lohobiague Enea – Maison Louis XIV Pyrénées-Atlantiques

Visites libres. Tarif : 4€ à régler sur place. Gratuit jusqu’à 18 ans et étudiants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Louis XIV résida pendant 40 jours au deuxième étage, appelé « étage du Maître », à l’occasion de son mariage en 1660.

Visites libres et conférence proposées par les propriétaires.

Tarif : 4€, à régler sur place. Gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants.

Samedi : de 14h30 à 18h00.

Dimanche : de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00.

Lohobiague Enea – Maison Louis XIV Place Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Centre Ville Historique Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 26 27 58 http://www.maison-louis-14.fr Maison d’armateur construite en 1643 par Joannis de Lohobiague. Lohobiague Enea accueillit en 1660, pendant 40 jours, le roi Louis XIV, venu épouser, à Saint-Jean-de-Luz, l’infante Marie-Thérèse d’Espagne.

Dans la même famille depuis sa construction, Lohobiague Enea, toujours habitée, reste une maison à vivre qui a su garder au fil des siècles, tableaux, mobiliers et objets précieux ou du quotidien, laissés là par les quatorze générations successives qui l’ont occupé.

Profitez de la présence, sur le parcours de la visite, de personnages en cire de l’ancien musée Grévin évoquant la période du mariage royal. De très nombreux travaux d’entretien et de restauration, ont été conduits par la famille depuis plus de quarante ans : toitures et façades, galeries, décorations intérieures, Grand Escalier, décors peints du Salon Vert, plafond à la française du Grand Salon.

Louis XIV résida pendant 40 jours au deuxième étage, appelé « étage du Maître », à l’occasion de son mariage en 1660.

© Henry Leremboure