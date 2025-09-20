Visite libre : venez découvrir les coulisses de la rénovation des TER Normands et Bretons sur un site historique de 110 ans d’âge ! Technicentre Industriel Rouen Quatre-Mares Saint-Étienne-du-Rouvray

Visite libre : venez découvrir les coulisses de la rénovation des TER Normands et Bretons sur un site historique de 110 ans d’âge ! Samedi 20 septembre, 10h00 Technicentre Industriel Rouen Quatre-Mares Seine-Maritime

Dernières admission à 15h, arrivées toutes les 15 min.

Venez découvrir les coulisses de la maintenance des rames TER des régions Normandie et Bretagne!

Parcourant les ateliers existants depuis 110 ans sur le site de Quatre Mares, vous découvrirez les secrets de la rénovation et de la modernisation des rames TER. Une rame actuelle et une rame rénovée vous seront présentées ainsi que tous les chantiers dédiées aux pièces déposées (moteurs, essieux, transmissions,…) et les différents ateliers réparateurs (chaudronerie, peinture, matériaux composite,…).

Profitez de cette journée de convivialité pour partager un bon moment en famille ou entre amis avec des jeux, des animations (modélisme ferroviaire), des activités à faire en faire mais également des foodtrucks pour pouvoir se restaurer sur place !

Technicentre Industriel Rouen Quatre-Mares Rue Barthélémy Camille Polonceau, 76805 Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie 06 13 80 82 25 Depuis plus de 110 ans, le Technicentre industriel de Rouen Quatres (ou Ateliers de Quatre Mares) réalise l'entretien, la maintenance et la rénovation du matériel ferroviaire. Historiquement dédié aux locomotives, il traite aujourd'hui les rames TER de la Région Normandie ainsi que toutes les pièces constitutives des trains (essieux, moteurs, boites de vitesse,…) Depuis Rouen : prendre métro, direction « Technopôle » descendre à l'arrêt « Hôtel de ville de Sotteville-lès-Rouen », puis prendre le F3 Direction Oissel et descendre à la station « Saint Yon ». Depuis Sotteville-lès-Rouen : prendre le bus n°41 « direction Oissel », rue de Paris et descendre à la station « Bastille ».

Journées européennes du patrimoine 2025

Yann AUDIC