Visite libre Village d’Art Préludien de Chomo Achères-la-Forêt samedi 20 septembre 2025.

tarif réduit pour tout le monde : 3 euros en visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Tout le long du week end

• Visite libre du site avec panneaux explicatifs

• Espace accueil et infos

• Librairie éphémère

• Projection en plein air, avec une sélection de vidéos sur l’artiste

En 1960, Chomo décide de quitter définitivement Paris et s’installe seul à Achères-la-Forêt. Il baptise son coin de forêt « Village d’Art Préludien ».

Écologiste avant l’heure, gardien d’abeilles, il possèdera jusqu’à vingt ruches ; il travaille le bois (ses « bois brûlés »), la pierre, les matières plastiques.

Délaissant le bronze, la terre cuite et le marbre, Chomo choisit des « matériaux qui respirent ». La tôle, le bois, le plastique, le verre ou le béton sont sources de découvertes permanentes. Le sculpteur poursuit ses séries de bois brûlés. Il modèle aussi des grillages qu’il peint ou incruste de plastique fondu et de matériaux divers. Il détourne des jouets d’enfants. Il emploie le béton cellulaire : « Je le sculpte comme on écrit un poème » explique-t-il à ses visiteurs.

Chomo s’attaque à l’architecture et à l’art du vitrail : il construit trois bâtiments de bois, de grillage et de bouteilles, qui lui serviront à abriter ses très nombreuses œuvres. Le premier s’appelle « Sanctuaire des bois brûlés » ; le deuxième, « L’Église des Pauvres », est agrémenté d’une rosace spectaculaire réalisée avec des bouteilles de couleur et le dernier, « Le Refuge », recouvert de capots de voitures.

Village d’Art Préludien de Chomo 24 rue de Paris Forêt 77760 Achères-la-Forêt Achères-la-Forêt 77760 Seine-et-Marne Île-de-France 07 52 08 16 75 https://www.amisdechomo.com/ Le Village d’Art Préludien est le domaine de l’artiste Roger Chomeaux dit Chomo (1907-1999), où il a vécu et créé seul, pendant plus de 40 ans. Il est constitué de sa propre maison et de trois architectures spontanées : le Refuge, l’Église des Pauvres, et le Sanctuaire des Bois Brûlés. L’Association des Amis de Chomo a été créée dans le but de préserver ces œuvres inclassables et de les faire découvrir au public. Le Village d’Art Préludien est accessible au public uniquement à l’occasion d’événements particuliers comme les Portes Overtes ou sur rendez-vous. En voiture : Depuis la A6 sortie 14 péage Ury. Suivre les indications pour Achères-la-Forêt, puis pour Le Vaudoué. Le stationnement le long de la route départementale D63 est interdit. Nous vous conseillons de covoiturer et de laisser votre véhicule dans les parkings aux alentours. Le Parking Cailleau se trouve à 1km du site.

Visite libre

Association des Amis de Chomo