Visite libre : visite des trains d’autrefois !, Pacific Vapeur Club, Sotteville-lès-Rouen

Visite libre : visite des trains d’autrefois ! 19 et 20 septembre Pacific Vapeur Club Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Le Pacific Vapeur Club ouvre à ses visiteurs, l’accès à sa mythique locomotive à vapeur 150P13 ainsi qu’à des voitures telles que des voitures voyageurs des années 30 a 60, sa voiture postale avec une exposition inédite sur le patrimoine ferroviaire Sottevillais, puis sa voiture cinéma avec des courts métrages en diffusion sur le patrimoine industriel de la Seine Maritime. L’association s’associe à la troupe « Compartiment 7 » pour proposer aux curieux/ses des petits concerts à l’américaine type BARBER SHOP sur le thème du patrimoine ferroviaire. Entre deux decouvertes, faites une pause gourmande grâce à notre offre de restauration et boissons, pour une expérience encore plus complète et chaleureuse. Venez vivre cette immersion dans des décors uniques !

Pacific Vapeur Club 171 rue Vincent Auriol, 76300 Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie 02 35 72 30 55 http://pvcasso.fr https://www.facebook.com/groups/PacificVapeurClub/ Le Pacific Vapeur Club est une association emblématique dédiée à la préservation et à la valorisation du patrimoine ferroviaire, en particulier des locomotives à vapeur. Fondé par des passionnés de chemin de fer, le club œuvre depuis des décennies pour restaurer, entretenir et faire circuler des machines historiques, témoins d’une époque où la vapeur dominait les rails.

Grâce à l’engagement de ses bénévoles, le Pacific Vapeur Club ne se contente pas de conserver ces pièces de musée : il les fait vivre. En organisant des circulations spéciales, des événements et des voyages à bord de trains historiques, l’association permet au public de redécouvrir le charme et la puissance des locomotives d’autrefois, dans des conditions authentiques.

Au-delà de l’aspect technique, le Pacific Vapeur Club joue également un rôle culturel et pédagogique. Il transmet un savoir-faire rare lié à la mécanique ancienne et sensibilise les nouvelles générations à l’histoire industrielle et ferroviaire. Véritable gardien d’une mémoire collective, le club contribue à maintenir vivante la passion du rail et à faire perdurer un héritage unique. Entrée par le portail métallique qui se situe à côté de la grande enseigne de « Atelier 231 ». Continuer sur 100m et un parking est à votre disposition.

Journées européennes du patrimoine 2026

© Nils Lenglet