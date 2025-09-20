Visite libre : Voyage au cœur du chantier de restauration d’une maison à pans de bois et torchis La Maison du Maraîcher Saint-Omer

La Maison du Maraîcher, dans le Faubourg de Lyzel, datant de 1841, livrera aux visiteurs, son histoire architecturale et les techniques de construction utilisées, les outrages du temps et … des inondations. Elle fera la part belle aux moyens mis en œuvre pour la sauvegarder. Un défi qui mobilise l’engagement et l’énergie d’une famille et des amis autour de la propriétaire.

La Maison du Maraîcher 41 rue Saint-Martin Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Sylvie Staelen