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Visite libres Château des Tours, Château des Tours, Anse

samedi 19 septembre 2026 · Château des Tours · Anse

Visite libres Château des Tours, Château des Tours, Anse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château des Tours
Adresse
Place du 8 mai 1945 69480 Anse
Ville
69480 Anse
Département
Rhône

Visite libres Château des Tours 19 et 20 septembre Château des Tours Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Animations de l’association ACP (Arts Civilisations Patrimoine) :
Visites libres du chateau : venez découvrir le hourd du 13°siècle, la mosaïque romaine, les salles restaurées 16-19°siècles…qui illustrent 8 siècles de vie au château et la collection d’objets archéologiques de la collection Rebut-Blanc !

Animations de l’association 2CEA :
Exposition de Mosaïques « Tesseles que j’aime » à la chapelle St Cyprien de 10h à 12h et de 14h à 18h Samedi 19 et Dimanche 20 septembre
Conférence gratuite « les Origines de la mosaïque » par Dominique Annarelli au chateau des Tours 2ème étage le samedi 19 septembre à 18h.

Château des Tours Place du 8 mai 1945 69480 Anse Anse 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Animations de l’association ACP (Arts Civilisations Patrimoine) :

©ACP Anse

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