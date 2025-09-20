Visite libres du parc floral ! Parc floral « Les sens des 5 continents » Marsillargues

Visite libres du parc floral ! Parc floral « Les sens des 5 continents » Marsillargues samedi 20 septembre 2025.

Visite libres du parc floral ! 20 et 21 septembre Parc floral « Les sens des 5 continents » Hérault

Tarif : 6€ par personnes. Visites guidées en groupe de 10 personnes minimum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite des jardins Feng Shui et botanique

Visite libre : profitez à votre rythme des jardins Feng Shui et du jardin botanique.

Visite guidée : accompagnés par Éric Dubois, consultant paysagiste et environnementaliste, découvrez le thème : « Architecture paysagère dans un esprit de liberté et de bien-être ».

Parc floral « Les sens des 5 continents » SARL Pépinière de la grande Calinière, 34590 Marsillargues Marsillargues 34590 Hérault Occitanie 04 67 71 96 09 http://www.lessensdes5continents.fr https://www.facebook.com/Les-Sens-des-5-Continents-P%C3%A9pini%C3%A8re-Parc-Floral-403168040019385/?ref=settings Dans le pays de Lunel, en petite Camargue, existait une pépinière de stockage de l’époque de la création des stations balnéaires locales. Elle a été abandonnée et saccagée pendant 7 ans.

Nous l’avons achetée en 1984, restaurée, agrandie et transformée en un immense jardin extra naturel : Le Parc Floral des Cinq Continents (dont 3000 m² de plantes tolérant la sècheresse).

Commencé en 1994, le Parc Floral des Cinq Continents est unique en Europe par son thème : les plantes de climat méditerranéen des 5 Continents, harmonisées dans un esprit « Feng Shui ».

Ouvert au public depuis 2001, le Parc Floral des Cinq Continents est contigu à une pépinière authentique, véritable caverne « d’Ali Baba » des plantes.

L’ensemble s’étend sur 2 ha où vous pouvez apprécier environ 2000 plantes cultivées de façon raisonnée.

Il nous a été décerné les labels Projet Pilote Développement en 2015 et Qualité Tourisme Sud de France en 2016, de même que le premier prix « TPE 2013 » de l’Engagement Durable.

Une serre d’évènements permet les expositions, rencontres artistiques, les conférences, les congrès, séminaires, marchés, groupes, sports, salons bien-être…

Une boutique permet l’achat de nos produits. Les pique-niques sont possibles (prévenir). Nous accueillons les camping-caristes pour une nuit. L’ensemble est praticable par les personnes à mobilité réduite.

© M. DUBOIS