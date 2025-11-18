Visite Liebherr Toulouse Liebherr Aérospace Toulouse SAS Toulouse

Visite Liebherr Toulouse Mardi 18 novembre, 10h00 Liebherr Aérospace Toulouse SAS Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T10:00:00+01:00 – 2025-11-18T17:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T10:00:00+01:00 – 2025-11-18T17:00:00+01:00

Aérométiers et Liebherr-Aerospace Toulouse accueille une vingtaine de jeunes filles issues des lycées Roland Garros et Stéphane Hessel pour une journée d’immersion au cœur des métiers techniques et scientifiques.

Cette journée, rythmée par des ateliers interactifs et des échanges avec des ambassadrices inspirantes, vise à démontrer que l’innovation industrielle, la précision et la haute technologie sont aussi des terrains d’excellence pour les femmes.

Programme :

• 10h–12h : Animations “Jeu découverte” des métiers avec un focus sur les cœurs de métier de Liebherr :

o Monteur mécanicien réparation

o Soudeur réparation

o Technicien essais de développement

o Essayeur production

o Technicien méthodes

→ Un parcours ludique et immersif pour explorer concrètement les savoir-faire industriels.

• 12h–13h30 : Déjeuner convivial

• 13h30–17h : Rencontre avec les ambassadrices et visite du site :

o Pilote projet processus

o Conceptrice équipements

o Ingénieure gestion des flux

o Expert·e scientifique produit ou industriel

o Spécialiste scientifique technique et projets

o Opératrice régleuse sur machines CNC

→ Des échanges directs pour comprendre les parcours, les motivations et les réussites de femmes qui font bouger l’industrie aéronautique.

Liebherr Aérospace Toulouse SAS 408 av Etats Unis, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie

