Visite littéraire Cathédrale Saint-Etienne Bourges samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Visite guidée littéraire

Samedi à 19h

RDV Portail sud de la cathédrale, place Etienne Dolet

Durée 1h

Sans inscriptions

Cathédrale Saint-Etienne Place Etienne Dolet, 18000 Bourges, France Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248654944 http://cathedrale-bourges.monuments-nationaux.fr Les cryptes et les tours de la cathédrale sont classées Monument National. Crypte ouverte en visite commentée uniquement. Tour fermée.

Direction Musées Patrimoine Historique, ville de Bourges