Visite littéraire Sur les traces de Victor Hugo dans le quartier Montmorency Le Havre dimanche 22 mars 2026.
Rue de l’Observatoire Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-22 14:30:00
La légende dit que l’auteur romantique aurait cherché l’inspiration au Havre pour écrire Les Misérables et rencontré le modèle de Jean Valjean dans le quartier Montmorency.
De la rue de Trigauville à l’impasse Cosette, le slameur Éric Levéel vous invite sur ses traces au cours d’une promenade où les textes du poète entrent en résonance avec ses propres poèmes.
Par l’association Ligne d’Horizons, en partenariat avec le collectif LH pas la Plume
Public adultes famille durée 2h
Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription
Réservation obligatoire .
Rue de l’Observatoire Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
