Visite littéraire Sur les traces de Victor Hugo dans le quartier Montmorency

Rue de l’Observatoire Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 14:30:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

La légende dit que l’auteur romantique aurait cherché l’inspiration au Havre pour écrire Les Misérables et rencontré le modèle de Jean Valjean dans le quartier Montmorency.

De la rue de Trigauville à l’impasse Cosette, le slameur Éric Levéel vous invite sur ses traces au cours d’une promenade où les textes du poète entrent en résonance avec ses propres poèmes.

Par l’association Ligne d’Horizons, en partenariat avec le collectif LH pas la Plume

Public adultes famille durée 2h

Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription

Réservation obligatoire .

Rue de l’Observatoire Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

English : Visite littéraire Sur les traces de Victor Hugo dans le quartier Montmorency

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite littéraire Sur les traces de Victor Hugo dans le quartier Montmorency Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie