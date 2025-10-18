Visite logement Lignatech Centre bourg Saint-Haon-le-Vieux

Visite logement Lignatech Centre bourg Saint-Haon-le-Vieux samedi 18 octobre 2025.

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T17:00:00

Lignatech vous ouvre les portes de trois logements récemment construits en ossature bois (Lignapli). Ces réalisations illustrent tout le savoir-faire de l’entreprise en matière de construction durable, performante et esthétique.

Samedi 18 octobre 2025 : de 10h à 12h et de 15h à 17h

Au programme :

– Découverte de trois logements passifs, alliant confort, modernité et respect de l’environnement.

– Présentation des atouts du bois dans la construction : performance énergétique, rapidité de mise en œuvre, durabilité et ambiance chaleureuse.

– Échanges avec l’équipe Lignatech sur les techniques employées, les choix de matériaux et les solutions adaptées aux besoins des habitants.

– Cet événement est une belle occasion de s’inspirer, de poser toutes vos questions et de découvrir concrètement les avantages de l’habitat bois.

Centre bourg 43370 Saint-Haon-le-Vieux Saint-Haon-le-Vieux 42370 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0477656770 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lignatech.fr »}]

©Lignatech