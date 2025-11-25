Visite logistique Parc Alata, avenue des Bouleaux VERNEUIL EN HALATTE 60550 Verneuil-en-Halatte

Visite logistique Mardi 25 novembre, 10h00 Parc Alata, avenue des Bouleaux VERNEUIL EN HALATTE 60550 Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T10:00:00+01:00 – 2025-11-25T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-25T10:00:00+01:00 – 2025-11-25T11:30:00+01:00

Découverte de la vie d’une commande dans le domaine des dispositifs médicaux à destination des hôpitaux. Partage sur les métiers liés à la logistique.

Parc Alata, avenue des Bouleaux VERNEUIL EN HALATTE 60550 avenue des bouleaux verneuil en halatte Verneuil-en-Halatte 60550 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « pdias@vygon.com »}] https://maps.app.goo.gl/f8vbJnGHXScjpyQ68

visite d’un site logistique et de stérilisation de dispositifs médicaux logistique distribution