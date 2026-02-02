Visite LSF – Ce qui nous lie Musée Maurepas Rennes Samedi 7 février, 11h00 Ille-et-Vilaine

Visite guidée en LSF de l’exposition Ce qui nous lie par les médiatrices sourdes Maud et Tania, de Culture LSF 35.

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-07T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-07T12:00:00.000+01:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/lsf/visite-lsf-ce-qui-nous-lie-1

Musée Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour – 35700 Rennes Centre Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

