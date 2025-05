Visite LSF Claire Tabouret – Musée Quai Zola Rennes, 28 juin 2025, Rennes.

Visite LSF Claire Tabouret Musée Quai Zola Rennes Samedi 28 juin, 14h00

Visite en langue des signes française de l’exposition Claire Tabouret, Entre la mémoire et l’oubli par la médiatrice culturelle sourde Tania Gicquel.

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-28T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-28T15:30:00.000+02:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/quai-zola/visite-lsf-claire-tabouret

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine