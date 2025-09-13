Visite LSF : Claire Tabouret Musée Quai Zola Rennes

Visite LSF : Claire Tabouret Musée Quai Zola Rennes samedi 13 septembre 2025.

Visite LSF : Claire Tabouret Musée Quai Zola Rennes Samedi 13 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Visite en langue des signes française de l’exposition Claire Tabouret, Entre la mémoire et l’oubli par la médiatrice culturelle sourde Tania Gicquel.

Cette visite est gratuite, mais nécessite d’achater un billet à l’accueil du musée pour accèder à l’exposition qui est payante (gratuit pour certains publics — toutes les infos sont disponibles sur la page dédiée à l’expo sur notre site).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-13T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-13T15:30:00.000+02:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-guidee-tout-public/visite-lsf-claire-tabouret-1

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine