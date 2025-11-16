Visite LSF de l’exposition Ceci n’est pas qu’un paysage ! Chronographe (Le) Rezé

Visite LSF de l’exposition Ceci n’est pas qu’un paysage ! Chronographe (Le) Rezé dimanche 16 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 15:00 – 16:00

Gratuit : non Compris dans le prix du billet Tout public, Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior – Age minimum : 1 et Age maximum : 99

Ceci n’est pas qu’un paysage ! La nouvelle exposition temporaire du Chronographe vous propose d’explorer cette notion de paysage sous différentes perspectives : archéologique, naturaliste et artistique. Prenez le temps de découvrir tous les aspects de l’exposition lors de cette visite guidée.La visite est traduite en LSF.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr