Visite LSF de l’exposition Ceci n’est pas qu’un paysage ! Le Chronographe Rezé

Compris dans le prix du billet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-16T15:00:00 – 2025-11-16T16:00:00

Ceci n’est pas qu’un paysage ! La nouvelle exposition temporaire du Chronographe vous propose d’explorer cette notion de paysage sous différentes perspectives : archéologique, naturaliste et artistique. Prenez le temps de découvrir tous les aspects de l’exposition lors de cette visite guidée.

La visite est traduite en LSF.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire

