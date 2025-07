Visite LSF de l’exposition Dans les plis des cartes Lieu Unique (le) Nantes

Visite LSF de l’exposition Dans les plis des cartes Lieu Unique (le) Nantes samedi 22 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 14:30 –

Gratuit : oui Gratuit Sur réservation par mail à berangere.andre@lelieuunique.com Personne en situation de handicap

Visite pour les personnes sourdes ou malentendantes et les personnes accompagnantes. Découvrez l’exposition « Dans les plis des cartes » à l’occasion d’une visite commentée en Langue des Signes Française (et interprétée en français). Entre art brut, art contemporain et recherches scientifiques, cette exposition réunit une douzaine de projets dont l’usage de la cartographie est autant documentaire que fictif. Pour les chercheurs, chercheuses et artistes présentés, la carte est un medium pour tracer des récits alternatifs sur l’exil, les crises climatiques ou géopolitiques. Interprétation : Lila Bensebaa et Helen Leuenberger.

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/evenement/visite-lsf-exposition-dans-les-plis-des-cartes