Visite LSF de l’exposition Invisibles Frac Bretagne Rennes Vendredi 31 octobre, 16h30 Ille-et-Vilaine

Visite en Langue des Signes Française de l’exposition Invisibles par la médiatrice sourde Maud Lomenech.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-31T16:30:00.000+01:00

Fin : 2025-10-31T18:00:00.000+01:00

https://www.fracbretagne.fr/fr/fac_evenement/visite-lsf-gratuite-exposition-invisibles-novembre/ lorie.gilot@fracbretagne.fr 06 52 11 88 36

Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine