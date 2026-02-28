Visite LSF Les monuments antiques de Nîmes Musée de la Romanité Nîmes

Visite LSF Les monuments antiques de Nîmes

Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Dans le cadre des Journées nationales Tourisme et Handicap, découvrez les principaux monuments gallo-romains de Nîmes à travers une visite guidée traduite en langue des signes française au Musée de la Romanité.

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Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 48 21 02 10 communication@museedelaromanite.com

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English :

As part of the national Tourism and Disability days, discover the main Gallo-Roman monuments of Nîmes through a guided tour translated into French sign language at the Musée de la Romanité.

L’événement Visite LSF Les monuments antiques de Nîmes Nîmes a été mis à jour le 2026-03-13 par Ville de Nîmes