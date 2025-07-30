Visite ludique à Angles-sur-l’Anglin Angles-sur-l’Anglin
Rue du château Angles-sur-l’Anglin Vienne
Début : 2025-07-30
fin : 2025-08-13
2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27
Une malle oubliée. Un carnet poussiéreux. Un trésor enfoui.
Pierre, 35 ans, est l’unique héritier d’une vieille demeure familiale à Angles-sur-l’Anglin. Un jour, en triant la cave, il découvre les mémoires de son arrière-arrière-grand-père, artisan ferronnier, qui y cache… une énigme. Un mystérieux poème parle d’un trésor, dissimulé quelque part dans le village. Ce trésor pourrait sauver la maison.
Mais Pierre ne peut pas partir seul dans cette quête.
“Si tu as l’âme pure d’une princesse et le cœur vaillant d’un chevalier, rejoins-moi.”
Prêt(e) à percer les secrets d’Angles-sur-l’Anglin ?
L’aventure commence maintenant. .
Rue du château Angles-sur-l’Anglin 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47
