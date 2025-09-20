Visite ludique Abbaye Saint-Nicolas Angers

Visite ludique 20 et 21 septembre Abbaye Saint-Nicolas Maine-et-Loire

Réservation obligatoire jusqu’au vendredi 20/09 à 16h. Limité à 10 enfants, avec 1 accompagnateur par enfant.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:15:00 – 2025-09-21T16:15:00

Chasse au trésor à l’abbaye !

Le code du coffre dans lequel est conservé le trésor de l’abbaye a été perdu ! Saurez-vous nous aider à le retrouver ? Cette aventure d’1h à mener en groupe vous amènera à résoudre des énigmes liées à l’histoire de l’abbaye.

Un régisseur accompagne le groupe.

Abbaye Saint-Nicolas 6 rue Ambroise Paré 49100 Angers

A la recherche du trésor de l’Abbaye.

